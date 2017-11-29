رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات: على النظام السوري إثبات الجدية بقبوله مبدأ الحل السياسي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات، التابعة للمعارضة السورية، نصر الحريري “إن النظام اليوم في مأزق وعليه أن يثبت جديته أمام المجتمع الدولي بقبوله مبدأ الحل السياسي وفق القرارات الدولية”.

ونقلت الدائرة الاعلامية للإئتلاف الوطني السوري عن الحريري قوله، خلال اجتماع مع قياديين في محافظة حمص وريفها عبر دائرة تلفزيونية مغلقة الأربعاء، إنه “يتوقع استمرار النظام في محاولات عرقلة العملية السياسية”، مشددا على أن “الشعب السوري والمؤسسات الثورية والفصائل العسكرية هم الداعم الأهم للوفد المفاوض في جنيف”.

وأكد الحريري في حديثه أن “الوفد المفاوض متمسك بثوابت الثورة السورية التي تضمنها البيان الختامي للمؤتمر الموسع الثاني للمعارضة السورية والذي استضافته العاصمة السعودية الرياض”، منوها بأن “البيان الختامي لمؤتمر الرياض2، تحدث عن تفاصيل دقيقة في هيئة الحكم الانتقالية التي تضمنها بيان جنيف والقرار 2118 والقرار 2254”.

وكان وفد الهيئة العليا للمفاوضات قد شارك في أولى الجلسات مع فريق الأمم المتحدة يوم أمس الثلاثاء، وبحث مع المبعوث الدولي ستافان دي ميستورا جدول أعمال الجولة الحالية.

ووفق صحيفة (الوطن) السورية المقربة من النظام في دمشق، فإن السلطات السورية بعثت وفدها إلى مفاوضات جنيف إثر نجاح اتصالات جرت بين بين مكتب المبعوث الاممي دي ميستورا ودمشق وموسكو، في إقناع دمشق بالمشاركة، بعد “ضمانات بألا يتم التطرق بأي شكل من الأشكال إلى بيان الرياض ومضمونه، وضمان ألا تكون المفاوضات مباشرة، وأن تتمحور حول السلتين الثانية والثالثة المتعلقتين بالدستور والانتخابات”.

ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية في جنيف أن “تكون الجولة الثامنة سريعة، وتختتم مساء الجمعة، وأن تشهد محادثات مكثفة بمعدل لقاءين كل يوم مع كل وفد، وتهدف إلى تحضير بيئة مناسبة لمفاوضات جدية تناقش أهم البنود التي يمكن اقتراح تعديلها أو استبدالها، والانتخابات البرلمانية التي يمكن أن تجري في ظل دستور جديد.”