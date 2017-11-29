ألفانو يلتقي في روما المبعوث الاممي إلى ليبيا السبت المقبل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الخارجية الإيطالية أن الوزير أنجيلينو ألفانو سيلتقي يوم السبت المقبل في روما المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة

ويصادف اللقاء اليوم الأخير لأعمال منتدى (حوارات المتوسط ) بتنظيم من الخارجية الإيطالية، والذي يشهد حضورا دبلوماسيا مكثفا لدول المنطقة، بما فيهم رؤساء دول وحكومات ووزراء إضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية.

كما يأتي في أعقاب جولة المبعوث الأممي سلامة الحالية إلى مدن ليبية، شملت طرابلس العاصمة ومصراتة وبنغازي.

وخلال طوافه على مدن ليبيا، شدد سلامه على أن “الأمم المتحدة تهدف إلى أن تتوافق الأطراف الليبية على حكومة تدير شؤون البلاد حتى إجراء الانتخابات، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية والإنسانية المتفاقمة في ليبيا”، معلنا أنه “حتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن السلطة التنفيذية، ستجرى الانتخابات في عام 2018″، حسبما نقلت عنه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.