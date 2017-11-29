الرئيس عباس يصدر قرارا بوقف التصريحات بشأن المصالحة الفلسطينية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- اصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس قرارا بوقف جميع التصريحات التي تتناول المصالحة الفلسطينية.

وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان “أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء، قرارا بوقف جميع التصريحات التي تتناول المصالحة الوطنية والمتسببين في عرقلتها فورا، وذلك من أجل المصلحة الوطنية الفلسطينية، وعلاقاتنا مع الاشقاء المصريين، مع التقيد الفوري بالقرار وللضرورة القصوى”.

وجاء القرار بعد تصريحات اخيرة لعضوي اللجنة المركزية لحركة (فتح) حسين الشيخ وعزام الاحمد ردت عليها (حماس) بشدة ودعت لإجتماع للفصائل في عزة بحضور الوفد الامني المصري.