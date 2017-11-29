إسرائيل: نعمل على حل الخلاف مع الأردن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- أعلنت الحكومة الإسرائيلية إنه جار العمل على ترميم العلاقات مع الأردن، التي تشهد توترا منذ شهر تموز/يوليو الماضي.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان مساء اليوم الأربعاء “نعمل على حل يعيد العلاقة إلى مسارها”.

وكانت العلاقات الأردنية –الإسرائيلية توترت بعد قيام إسرائيل بوضع بوابات الكترونية على مدخل الحرم الشريف في القدس في شهر تموز/يوليو الماضي، علما بأن الأردن هي الوصية على المقدسات في القدس.

وفي ذات الشهر أطلق دبلوماسي إسرائيلي النار على مواطنين أردنيين نتيجة خلاف في شقته في العاصمة الأردنية عمان، ما أدى إلى مقتل اردنيين إثنين.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية آنذاك إن احد الأردنيين حاول طعن الدبلوماسي الإسرائيلي بسكين.

وسمحت الأردن لاحقا بنقل الدبلوماسي إلى إسرائيل برفقة سفيرة بلاده لدى عمّان. ولكن ظهور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وهو يحتضن الدبلوماسي الإسرائيلي اثار حفيظة الأردن.

ولم تسمح الأردن منذ ذلك الحين بعودة السفيرة الإسرائيلية.