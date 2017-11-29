مصادر: تمديد مفاوضات جنيف السورية حتى الأحد مبدئيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قالت مصادر في المعارضة السورية من جنيف إن الجولة الثامنة من المفاوضات بين النظام السوري والمعارضة تم تمديدها مبدئياً حتى يوم الأحد المقبل 3 كانون الأول/ديمسبر القادم، واستبعدت أن يحدث خلال هذه الجولة مفاوضات مباشرة بين الطرفين.

وقالت المصادر لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن الجولة الثامنة لمؤتمر جنيف حول الأزمة السورية قد مُددت حتى يوم الأحد المقبل بشكل مبدئي، ومن الممكن تمديدها أكثر من ذلك فيما لو حدث تطورات تتعلق بالمفاوضات المباشرة.

لكن نفس المصادر قالت إن حصول مفاوضات مباشرة بين الطرفين، النظام والمعارضة هو أمر مستبعد في هذه الجولة رغم تمديدها، وفي الغالب ستكون المفاوضات مشابهة للجولات السابقة لجنيف عبر الوسيط الدولي ستافان دي ميستورا وفريقه.