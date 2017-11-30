ترحيب أوروبي بالاتفاق حول إجلاء المهاجرين في ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

أبيدجان – بروكسل – رحب العديد من رؤساء الدول الأوروبية والأفريقية بالاتفاق الذي تم تم التوصل إليه بين 9 دول أفريقية وأوروبية بالإضافة للأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والأفريقي حول مخطط طارئ لإجلاء المهاجرين المعرضين للخطر في ليبيا.

ويتمحور الاتفاق حول مخطط سينفذ خلال الأيام والأسابيع القادمة من أجل إخلاء المهاجرين الذين يتعرضون لخطر الانتهاكات وسوء المعاملة في ليبيا إلى دول أفريقية أخرى.

وتعليقاً على هذا الأمر، رأى رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل، أن هذا الاتفاق يجب ان يكون جزءاً من خطة متكاملة تتحمل فيها جميع الأطراف إلتزاماتها ومسؤولياتها.

وألمح ميشيل في تصريحات نقلت عنه من أبيدجان إلى ضرورة بناء علاقة جديدة مع الدول الأفريقية تخرج من إطار مرحلة ما بعد الاستعمار وأن تُبنى على أساس الندية والشراكة

وأوضح المسؤول البلجيكي : ” المسألة الأساسية هي اتخاذ إجراءات لتحقيق تنمية إقتصادية حقيقية تسهم في تراجع معدلات الفقر إذا أردنا تجنب هجرة الأفارقة إلى أوروبا”.

وناشد الدول الأوروبية بالعمل على الوفاء بالتزاماتها المادية وعدم الاكتفاء بالوعود.

يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن موافقة السلطات الليبية على تحديد مراكز إيواء شهدت “أعمالا همجية” وعلى تأمين وصول المنظمات الأممية المعتية الوصول إليها، كما لفت إلى أن قمة أبيدجان قررت تشكيل لجنة تحقيق.

وكانت التقارير الاعلامية التي انتشرت مؤخراً عن عمليات بيع مهاجرين أفارقة كعبيد في ليبيا، قد أثارت غضباً واسعاً في الأروقة الدولية.

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