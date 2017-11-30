سباق طواف إيطاليا للدرجات يفجر أزمة دبلوماسية مع إسرائيل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفادت مصادر إعلامية بأن الحكومة الإسرائيلية هددت بسحب دعمها لسباق طواف إيطاليا للدراجات الهوائية، الذي يتضمن مرحلة خارجية في مدينة القدس، وذلك إثر وصف الجهة الإيطالية المنظمة لنقطة الانطلاق، خلال تقديم نسخة السباق لعام 2018 بمدينة ميلانو، من المدينة المقدسة بـ”القدس الغربية”.

وذكرت أن وزيرة الرياضة ميري ريغيف، ووزير السياحة ياريف ليفين، في حكومة بنيامين نتنياهو هددا في بيان مشترك بسحب الرعاية والدعم الحكومي لمرحلة السباق في إسرائيل إذا لم تعدل الجهة الإيطالية المنظمة للسباق تعريف نقطة الإنطلاق من “القدس الغربية” إلى “القدس” فقط.

ونوه البيان المشترك بأن “القدس هي عاصمة إسرائيل، ولا يوجد شرق ولا غرب “، وبأن تعريف الجهة المنظمة لنقطة الإنطلاق “ينتهك الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع الحكومة الاسرائيلية “.

يشار إلى أن النسخة الـ101 لسباق طواف إيطاليا يتضمن لأول مرة مراحل خارج حدود القارة الاوروبية. وينطلق السباق من المدينة المقدسة في أوائل شهر أيار/مايو المقبل، ويتضمن أيضا مرحلة حيفا-تل أبيب (167 كيلومترا)، ومرحلة بئر السبع-إيلات (226 كيلومتر).