بلجيكا: تثبيت احتجاز عامل بمطار على خلفية تهم إرهابية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت وسائل إعلام محلية أن السلطات المختصة ثبتت احتجاز أحد العاملين في مطار شارلورا (جنوب البلاد)، بعد نشره لدعوات تحض على قتل عناصر الشرطة وتفجير مراكزها.

وكانت الشرطة، التي تشككت في تصرفات الشخص المذكور، قد أخضعت حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وهاتفه للمراقبة، تبين بعدها أنه “يعمل على نشر دعوات تحرض على العنف وارتكاب الجريمة”.

وقد تم القاء القبض على المتهم قبل عدة أيام، إلا أن الخبر لم يعلن إلا قبل ساعات.

ويعمل المتهم لحساب شركة وسيطة تؤمن عمالاً وحمالين للمطار، بينما “لا تخضع هذه الشركة لأي نوع من المساءلة”، حسب مصادر مطلعة.

ونقلت وسائل الإعلام أن عمليات المراقبة والتحقيق أدت إلى إثبات أن الشخص المذكور، لم يُعرف اسمه، قد مارس ضغوطاً لداخل الشركة التي يعمل لحسابها للدفع باتجاه توظيف أشخاص من أصول شمال أفريقية، حيث “تم اكتشاف وجود شخص آخر متورط بأنشطة إجرامية”، وفق نفس المصادر.

هذا ومن المعلوم أن السلطات البلجيكية تراقب عددا كبيرا من الحمالين والعاملين في مختلف مطارات البلاد، على إثر شكوك بصلاتهم بمجموعات إسلامية متشددة.