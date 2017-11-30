فتح ترحب بدعوة البرلمان الأوروبي للإعتراف بدولة فلسطين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- رحبت حركة (فتح) بدعوة البرلمان الأوروبي للاعتراف بدولة فلسطين، مجددة دعوة الحكومات الأوروبية لتطبيق هذا النداء لـ”تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني بتجسيد حقه بتقرير المصير في دولة كاملة السيادة ارضه المحتلة”.

وثمن المتحدث باسم الحركة في أوروبا وعضو مجلسها الثوري، جمال نزال اليوم الخميس، مطالبة رئيس وفد البرلمان الاوروبي لشؤون العلاقات مع فلسطين ننيوكليس يكليوتيس بتعليق اتفاقية الشراكة مع اسرائيل الى أن “تلتزم التزاما حقيقيا باحترام حقوق الانسان”.

ورأى نزال “إن من شأن الاعتراف العاجل بدولة فلسطين وهي الخطوة التي تأخرت كثيرا، أن يوفر عامل استقرار مفصلي يقطع الطريق على الإرهاب في العالم ويحد من التطرف”.

وتابع المتحدث باسم (فتح) “ندعو لتطبيق قرار البرلمان الأوروبي حول الدعوة للاعتراف بدولة فلسطين كما صدر في 2012″، مؤكدا على أنه “يجب عدم الارتهان للسياسات الاسرائيلية الرامية لتقويض الاعتراف بدولتنا الفلسطينية”.