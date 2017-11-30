ألفانو يلتقي ظريف ويؤكد عزم إيطاليا الحفاظ على الاتفاق النووي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شدد وزير الخارجية الإيطالي، أنجيلينو ألفانو، خلال “محادثات ودية” مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف الخميس، على هامش أشغال منتدى (حوارات المتوسط) الملتئم في روما، على أن “إيطاليا، شأنها شأن الاتحاد الاوروبي، عازمة على الحفاظ على الاتفاق النووي كدعامة للهيكل الدولى لعدم انتشار الاسلحة النووية”.

واشارت الخارجية الإيطالية إلى أن ألفانو وظريف استعرضا خلال اللقاء الملفات المؤثرة على الاستقرار الاقليمى فى الشرق الاوسط، بما فى ذلك سورية والوضع فى لبنان واليمن والاتفاق النووى، فضلا عن العلاقات الثنائية بين البلدين.

ووصف رئيس الدبلوماسية الإيطالية مستوى الحوار الثنائي بين إيران وإيطاليا بـ”الممتاز”، وقال “إن اهتمام الشركات الإيطالية بالسوق الإيرانية قد شهد تصاعدا قويا بفضل إلغاء العقوبات الأوروبية تجاه إيران”. وأضاف “حكومتنا تتجاوب مع هذا الاهتمام بتحرك داعم للشركات الايطالية”.

يشار إلى أن تغريدة لوزير الخارجية الايطالي، في أعقاب اللقاء، ذكرت أن “أولويتنا تتمثل في التخفيف من حدة التوترات بين طرفي الخليج”، في إشارة إلى الأزمة بين الرياض وطهران. وأضاف، كذلك “التركيز على حل الأزمات المعقدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، كوننا “جميعا نتشاطر الاهتمام بتوطيد نظام سياسي إقليمي شامل”.