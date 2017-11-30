أمين منظمة التعاون الإسلامي: لا توازن أقليمي بدون حل القضية الفلسطينية ومكافحة الإرهاب والتطرف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رام الله – قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، إن القضية الفلسطينية تشكل التحدي الأكبر في المنطقة، وبدون حلها لا يمكن الحديث عن توازنات إقليمية ونظام إقليمي جديد يحقق الأمن والسلم والاستقرار.

وكان العثيمين يتحدث في الجلسة الرئيسية حول موضوع (ما وراء الأزمة: نحو توازن إقليمي جديد) خلال مشاركته في الدورة الثالثة لمؤتمر روما للحوارات المتوسطية المنعقدة بالعاصمة الايطالية الخميس.

وأشار العثيمين، بحسب كلمته التي ارسل مكتبه نسخة منها لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، إلى أن “من أهم التحديات المعاصرة في المنطقة هي انتشار ظاهرة الإرهاب والتطرف العنيف”مشددا على أن” القضاء على الظاهرة يتطلب أمورا تتخطى مسألة الحلول الأمنية، رغم أهميتها، إذ لابد من معالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة، وضرورة صياغة خطاب مضاد لها”.

وأشاد العثيمين في هذا الصدد باـ”لجهود الحثيثة التي تبذلها العديد من الدول الأعضاء في مجال مكافحة الإرهاب، والتي كان من أبرزها مؤخراً مبادرة المملكة العربية السعودية في تشكيل تحالف عسكري في مسعى لتوحيد جهود الدول الإسلامية في مواجهة الإرهاب، حيث أقر الاجتماع الأول لوزراء دفاع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض، منذ بضعة أيام، آليات المواجهة الشاملة للإرهاب فكريا وإعلاميا وتمويليا وعسكريا.

وقال العثيمين إنه “انطلاقاً من واقع أن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي في غالبيتها دول أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، فإن ضمان أمنها واستقرارها يظل من بين الأولويات الرئيسية للمنظمة”.

وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي على “التزام منظمة التعاون الإسلامي بالاضطلاع بدورها في مواجهة التحديات الأمنية والتعاون مع المجتمع الدولي لضمان إحلال السلم والأمن وتحقيق رفاهية الشعوب وبناء مستقبل أكثر استقراراً للمنطقة”.