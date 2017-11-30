ظريف: لماذا ينبغي اشراك واشنطن في أي حل لأزمة سورية؟

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تساءل وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أمام منتدى (حوارات المتوسط) الملتئم بالعاصمة الإيطالية روما الخميس، “لماذا يتعين إشراك الولايات المتحدة الأمريكية في أي حل لأزمة سورية؟”.

ونوه المسؤول الإيراني بأن (عملية أستانة) الخاصة بالشأن السوري، بضمانات تركية وروسية وإيرانية، “التي دامت 11 شهرا، أكثر من أي اتفاق تمّ بوساطة غربية”، أسفرت عن “إقامة مناطق خفض التصعيد” في سورية.

وحول عدم مشاركة إدارة واشنطن في مفاوضات أستانة، قال رئيس الدبلوماسية الإيراني “نحن لم نستبعد أحدا أبدا. لقد إنسحبوا لأنهم يريدون إبقاء إيران خارج سورية”.

كما دافع رئيس دبلوماسية طهران عن الوجود الايراني في سورية، حيث قال “نحن موجودون بناء على طلب من الحكومة السورية. والولايات المتحدة وروسيا لا تستطيعان ان يقررا نيابة عنّا”.