معيتيق: الاتفاق الإيطالي-الليبي بشأن الهجرة نموذج يحتذى به

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى نائب رئيس المجلسي الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، أحمد معيتيق، أن الاتفاق المبرم مع إيطاليا بشأن تدفقات الهجرة يتعين أن يكون “نموذجا” تحتذى به البلدان الأخرى، كونه “نموذجا لتحقيق نتائج ملموسة”.

وقال معيتيق، في كلمته أمام منتدى (حوارات المتوسط 2017) بالعاصمة الإيطالية روما الخميس، “إيطاليا فعلت الكثير، وقدمت الدعم اللوجستي، ولكننا نأمل في مبادرات أخرى من دول أخرى”.

واضاف نائب رئيس المجلسي الرئاسي الليبي “الاتحاد الاوروبي حاول القيام بشيء ما، لكننا نريد المزيد من المبادرات من الشركاء الاوروبيين للاستجابة لمعاناة هؤلاء الناس”.