ألفانو في لقاء مع نظيره القطري: العلاقات الثنائية ممتازة بكافة المجالات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف وزير الخارجية الايطالي أنجيلينو ألفانو علاقات بلاده مع دولة قطر بـ”الممتازة في جميع المجالات”، منوها بأن الحوار الثنائي السياسي ” تعزز أكثر بتوقيع مذكرة التفاهم مع زيارتي الأخيرة إلى الدوحة”.

وقال ألفانو، خلال لقاء جمعه بنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على هامش أعمال النسخة الثالثة لمنتدى (حوارات المتوسط) بالعاصمة روما، إن “شراكتنا الاقتصادية قوية ومتينة”، مبدية “الثقة من أن هناك هوامش لتعزيزها”. وحسب الخارجية الايطالية، قال ألفانو “نحن فخورون بأن الشركات الإيطالية تساهم في بناء البنى التحتية الهامة لتنفيذ خطة رؤية قطر الوطنية 2030”. وزاد “أنا أيضا على قناعة بأنه بوسع إيطاليا وقطر تكوين شراكة لتعزيز الاستثمارات المشتركة، على أساس نقل المعرفة والتكنولوجيا الإيطالية وعلى المعالجات المالية التي تقدمها قطر”، مثمنا “الاهتمام الذي توليه قطر لإيطاليا وللفرص الاستثمارية” بالبلاد.

كما استعرض الفانو وضيفه القطري القضايا الرئيسية الدوليية، “مع إيلاء اهتمام خاص للأزمة في ليبيا وسورية، فضلا عن التوترات في منطقة الخليج والمستجدات في الساحة اللبنانية”