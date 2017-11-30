ألفانو في لقاء مع شكري: الأولوية المشتركة الارتقاء بحوارنا السياسي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفادت وزارة الخارجية الايطالية مساء الخميس بأن الوزير أنجيلينو ألفانو، بحث خلال لقاء مع نظيره المصري سامح شكري، جرى على هامش أعمال النسخة الثالثة لمنتدى (حوارات المتوسط) بالعاصمة روما، “حالة العلاقات الثنائية”. وأكد أن “الأولوية المشتركة تكمن في الارتقاء بإمكانات الحوار السياسي بغية اجراء نقاش صريح وسريع لا سيما حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التنسيق بشأن مكافحة الإرهاب والتعاون القضائي وسيادة القانون وإدارة تدفقات الهجرة والأزمة الليبية”

كما تحدث الوزيران، حسب الخارجية الايطالية، عن “آفاق مسار المصالحة الوطنية الفلسطينية”، التي ترعاها القاهرة، وكذلك عن “الوضع في الخليج ولبنان”.

ولم يشر بيان روما الى قضية مقتل الباحث الايطالي جوليو ريجيني في القاهرة اوائل عام 2016 والتي فجرت أزمة سياسية بين البلدين دامت حوالي 17 شهرا، ولكن مذكرة للخارجية المصرية قالت أن الوزير شكري “أكد اهتمام مصر بهذه القضية وبضرورة دعم مسار التعاون القضائي بين البلدين لاستجلاء الحقيقة بشأن مقتل الباحث الإيطالي، بما يحول دون تسييس هذه القضية وضمان عدم وقوفها عائقا أمام تطوير العلاقات بين البلدين”.