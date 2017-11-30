نتنياهو يلتقي وزراء خارجية اوروبا في بروكسل الشهر المقبل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- يجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل مع وزراء خارجية الدول الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وقالت صحيفة ا(جروزاليم بوست) الإسرائيلية إن نتنياهو سيطلب من وزراء الخارجية الأوروبيين أن “يسألوا شعوبهم ما إذا كانوا يريدون إسرائيل او رام الله”، في إشارة إلى السلطة الفلسطينية.

ونقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله “من المتوقع ان يخبر نتنياهو القادة الاوروبيين بان تركيزهم الواسع على المستوطنات مثير للسخرية، وسيذكرهم بأن الصراع العربي الاسرائيلي سبق المستوطنات بـ50 عاما، وسيقول أن 85٪ من المستوطنات موجودة في كتل استيطانية يعلم الجميع انها ستكون جزءا من اسرائيل”.

واضاف المسؤول الإسرائيلي “كما سيقول نتنياهو إننا في إسرائيل نمثل المستقبل، وسوف نقدم لكم المياه والتكنولوجيا والأمن ضد الإرهابيين. لقد منعنا 30 إلى 40 هجوما كبيرا في أوروبا، عليكم أن تسألوا شعوبكم ما إذا كانوا يفضلون ذلك أو رام الله”.

وكانت مسؤولة الخارجية في الإتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني قالت انه تم توجيه الدعوة إلى نتنياهو للقدوم إلى بروكسل يوم 11 كانون اول/ديسمبر من أجل تبادل وجهات النظر مع الوزراء الأوروبيين على هامش أعمال مجلس العلاقات الخارجية الأوروبي.

وسيكون نتنياهو اول رئيس وزراء اسرائيلي يلتقي الوزراء الأوروبيين في مكان واحد.

وقال مسؤول إسرائيلي إنه استغرب موافقة الأوروبيين على استضافة نتنياهو على هامش مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي، وقال “لقد طلب نتنياهو من كل وزير خارجية اوروبي التقاه عقد مثل هكذا اجتماع، ولم يكونوا متأكدين من إمكانية حدوثه وحقيقة انعقاده مهمة جدا”.