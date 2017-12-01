وزير خارجية مصر: مصممون على إنهاء تحقيقات قضية مقتل ريجيني بشكل يرضي الجميع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- جدد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في إشارة إلى قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في مصر، الاعلان عن “التصميم على بذل قصارى جهدنا لإنهاء القضية بشكل مرض للجميع”.

وأضاف رئيس الدبلوماسية المصرية، في معرض رده على سؤال بمؤتمر (حوارات المتوسط) في روما الجمعة “لا نريد لهذه القصة المأساوية أن تؤثر على علاقاتنا مع إيطاليا”. ونوه بأن قضية مقتل طالب الدكتوراه “كانت المرة الأولى التي يسمح فيها المدعي العام المصري لجهة أجنبية بالتعاون في التحقيقات”. وأردف “نحن كحكومة، نشجع التعاون بين المدعين العامين” المصري والإيطالي، إلا أنه لفت إلى أن عمل “المدعي العام مستقل عن الحكومة”.

يشار إلى أن شكري، أكد خلال لقاء ثنائي يوم أمس الخميس مع نظيره الايطالي أنجيلينو ألفانو “اهتمام مصر بهذه القضية وبضرورة دعم مسار التعاون القضائي بين البلدين لاستجلاء الحقيقة بشأن مقتل الباحث الإيطالي، بما يحول دون تسييس هذه القضية وضمان عدم وقوفها عائقا أمام تطوير العلاقات بين البلدين”. حسبما نقل عنه المتحدث بإسم الخارجية المصرية.