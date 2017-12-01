إيطاليا توقع إعلان “ايراسموس المتوسط” مع ليبيا والجزائر ومصر وتونس ولبنان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الحكومة الإيطالية أن وزير الخارجية أنجيلينو ألفانو سيوقع في وقت لاحق الجمعة على الاعلان المشترك لما يسمى بـ”ايراسموس المتوسط” مع كل من ليبيا والجزائر ومصر وتونس ولبنان

برنامج “إيراسموس المتوسط” هو مبادرة إيطالية على غرار برنامج (ايراسموس) الأوروبي للتبادل الطلابي، الذي سمح لأكثر من 5 ملايين طالب أوروبي بتبادل المقاعد الدراسية بين المؤسسات التعليمية بمختلف الدول الاعضاء منذ إنطلاقه في عام 1987

وكان وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو قد نوه في وقت سابق عند الإعلان عن مقترح برنامج التبادل الطلابي بأنه “يتعين أن تكون حدود البحر المتوسط ​​حدودا للوحدة ولتنقل المواهب الشابة”، واصفا ذلك بـ”الأمر بالغ الأهمية لتعزيز المعرفة المشتركة والتبادل البناء بين الضفتين الشمالية والجنوبية للمتوسط”.

وأردف “لهذا السبب فكرنا في إيراسموس المتوسط، لتوفير منح دراسية وبرامج تبادل بين الجامعيين والباحثين والشباب”، فهو “استثمار فى الثقافة لفتح قنوات جديدة للحوار ولتكوين هوية مشتركة فى المتوسط ​​تعزز شروط بسط الامن والسلام فى المنطقة