وزير الخارجية الأمريكي في بروكسل الأسبوع القادم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – يحضر وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيرلسون، اجتماعاُ غير رسمي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في الخامس من الشهر الجاري في العاصمة البلجيكية.

ويهدف الاجتماع، الذي أعلنه اليوم الجمعة مكتب الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، إلى حشد جهود الطرفين الأوروبي والأمريكي في مواجهة التحديات المشتركة.

أما عن توقيت اللقاء، فقالت كاترين ري، المتحدثة باسم المسؤولة الأوروبية، “هناك دعوة مفتوحة لوزير الخارجية الأمريكي وتم الاتفاق في النهاية على التاريخ المعلن”.

وأشارت المتحدثة إلى أن المناقشات ستتمحور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك مثل الملف السوري والاتفاق النووي الإيراني والعمل المشترك لمحاربة الإرهاب وعملية السلام في الشرق الأوسط والأنشطة النووية الكورية الشمالية، وكيفية تعزيز العلاقات الثنائية.

ومن المعلوم أن الطرف الأوروبي يبذل جهوداً مكثفة لإقناع الأمريكيين بعدم الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني الموقع بين مجموعة 5+1 وطهران، بتنسيق من الاتحاد الأوروبي.

ويتوسط لقاء موغيريني – تيرلسون، موعدان أوروبيان الأول تم أمس بين المسؤولة الأوروبية ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، والثاني لقاء مرتقب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في 11 من الشهر الجاري على هامش الاجتماع الدوري لوزراء خارجية أوروبا.