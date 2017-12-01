الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية: القدس الشرقية بمقدساتها بداية ونهاية أي حل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- أكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة على “إن أي حل عادل يجب أن يضمن أن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة المستقلة”.

وجاء تأكيد ابو ردينه بعد أن قالت مصادر أمريكية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفكر بالإعلان عن القدس عاصمة لإسرائيل.

وشدد ابو ردينه في بيان الحمعة على “أن عدم التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية سيبقي حالة التوتر والفوضى والعنف سائدة في المنطقة والعالم”. وقال “إن الشرعية الدولية وعلى رأسها قرار الاعتراف بدولة فلسطين في الجمعية العامة (29/11/2012) وعدم شرعية الاستيطان، هو الذي سيخلق المناخ المناسب لحل مشاكل المنطقة وإعادة التوازن في العلاقات العربية الأميركية”.

وأضاف الناطق الرئاسي الفلسطيني “أن القدس الشرقية بمقدساتها هي البداية والنهاية لأي حل ولأي مشروع ينقذ المنطقة من الدمار”.

وتابع أبو ردينة مشيرا إلى أن “الرئيس محمود عباس لا زال ملتزماً بسلام عادل قائم على أساس حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية والعربية والتي أساسها مبادرة السلام العربية”.

ورأى أن “المنطقة أمام خيارات صعبة وأزمات المنطقة أمام امتحان صعب وعلى شعوب المنطقة ودولها التمسك بالثوابت الوطنية والقومية أمام هذه التحديات الخطيرة والتي تمس جوهر الوجود العربي بأسره”.