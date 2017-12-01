رئيس وزراء بلجيكا يزور روسيا مطلع العام القادم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – يقوم رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل، بزيارة رسمية لروسيا خلال شهر كانون الثاني/يناير المقبل يلتقي خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

هذا ما أعلنه ميشيل لعدد محدود من الصحفيين على متن الطائرة التي أقلته ليل أمس من أبيدجان إلى بروكسل حيث شارك في أعمال القمة الأوروبية – الأفريقية يوم 29 و30 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ومن المنتظر أن يجري ميشيل، حسبما نُقل عنه، مباحثات مع الرئيس بوتين تتمحور بشكل خاص حول العلاقات الأوروبية – الروسية وقضايا السياسة الخارجية ذات الاهتمام المشترك، كما سيلتقي رئيس الوزراء ديمتري ميدفيدف وكبار المسؤولين في البلاد.

وكانت إمكانية زيارة ميشيل إلى روسيا قد بُحثت الصيف الماضي، أثناء زيارة قام بها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى العاصمة البلجيكية.

ولم تعط مصادر بلجيكية مطلعة أي تفاصيل حول ما إذا كانت زيارة ميشيل لموسكو منسقة مع الأوروبيين، إلا أنها نوهات بأن “ميشيل يريد إرسال إشارة واضحة لشركائنا في الاتحاد الأوروبي مفادها أن الحوار الدبلوماسي مع روسيا ممكن رغم الخلافات”، حسب كلامها.

و كان رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، قد ألمح أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية إلى ضرورة إعادة “الدفء” للعلاقات الأوروبية – الروسية المتعثرة.

وتتسم العلاقات بين بروكسل وموسكو بالتوتر، خاصة على خلفية الوضع في أوكرانيا والعقوبات الأوروبية المفروضة على الروس في سياقه.