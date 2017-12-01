موغيريني: لا بديل للأمم المتحدة لقيادة الانتقال السياسي في سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني أن عملية الانتقال السياسي في سورية ينبغي أن تكون تحت قيادة الأمم المتحدة، كما دعت أيضا الدول الثلاث الضامنة لعملية أستانا، إيران وروسيا وتركيا، بـ”بذل المزيد من الجهد للمساهمة في الحد من العنف على الأرض”.

وقالت موغيريني، خلال مداخلة الجمعة أمام منتدى (حوارات المتوسط) في روما “أود أن توفر قوى عملية استانا مزيدا من الزخم لجهودها الرامية الى الحد من العنف حتى يمكن ان تبدأ عملية الانتقال السياسي”، معربة عن الامل بـ”أن يتمكن السوريون في المناطق الاكثر هدوءا من استئناف حياتهم الطبيعية”.

وجددت المسؤولة الأوروبية التأكيد على “الدور الحاسم للأمم المتحدة”، حيث يتعين أن “يكون واضحا أن جميع الطرق تؤدي إلى جنيف، وأن العملية السياسية يجب أن تكون تحت قيادة الأمم المتحدة، وإلا فإن مصداقية وشرعية واستدامة أي نتائج لن يكون ممكنا واقعيا”.