انتقادات لورقة حل تقدمت بها المعارضة السورية في جنيف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- انتقد كثير من المعارضين السوريين ورقة الحل، التي تقدّم بها الوفد المفاوض المعارض في مؤتمر جنيف في جولته الثامنة، ووصفوها بأنها “لا علاقة لها بالثورة وثوابتها”، وفيها “تنازل والتفاف على المرحلة الانتقالية بأكملها”، وطالبوا الوفد المفاوض بالمزيد من الشفافية والتمسك بمطالب المعارضة.

وطرحت الهيئة التفاوضية العليا التابعة للمعارضة السورية ورقة حل تتضمن 12 بنداً، مقابل ورقة تقدّم بها المبعوث الأممي لسورية ستافان دي ميستورا، قالت الهيئة إن منصة موسكو والقاهرة متفقه بشأنها ضمن الهيئة.

وتنص الورقة (الوثيقة) على الالتزام بسيادة سورية واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها أرضاً وشعباً، ويقرر الشعب السوري وحده مستقبل بلده بالوسائل الديمقراطية من طريق صندوق الاقتراع، ويكون له الحق في اختيار نظامه السياسي والاقتصادي والاجتماعي من دون أي ضغط أو تدخل خارجي طبقاً لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن.

كما تنص على أن سورية ديمقراطية غير طائفية، دولة المواطنة المتساوية، والتعددية السياسية وسيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء والمساواة الكاملة والتنوع الثقافي وحماية الحريات العامة وحرية المعتقدات، مع ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة الفساد وسوء الإدارة، وهي جزء من العالم العربي، وتلتزم باللامركزية الإدارية، ويكفل دستورها إصلاح الجيش السوري على أسس وطنية ملتزماً الحياد السياسي ومهمته حماية الحدود الوطنية ومكافحة الإرهاب، ويكفل إعادة هيكلة وتشكيل المؤسسات الأمنية بحيث تكون مهمتها الحصرية صيانة الأمن الوطني وأمن المواطن وتخضع للقانون.

كما تنص على أن الدولة تلتزم بعدم التمييز والمساواة في الحقوق والفرص بغض النظر عن العرق أو الدين أو الإثنية أو الهوية الثقافية أو اللغوية أو الجنس، وتضمن تمثيل النساء في المؤسسات ودوائر صنع القرار بما لا يقل عن 30 في المائة وصولاً إلى المناصفة.

ويضمن دستورها الحقوق القومية للمكونات، ولغاتهم لغات وثقافات وطنية، واعتبار القضية الكردية جزءاً من القضية السورية، وإلغاء السياسات التمييزية التي مورست بحق الأكراد، وإعادة الجنسية للمجردين ومكتومي القيد. وأخيراً يؤكد على مبدأ المساءلة والمحاسبة على ما ارتكب ويرتكب من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق السوريين بموجب القانون الجنائي الدولي.

وقال المحامي رديف مصطفى إن ورقة الوفد المفاوض المعارض التي قدمها في جنيف “لا علاقة لها بالثورة وثوابتها المطالبة بإصلاح جيش العصابة وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية بعد صياغة الدستور وبضمانه يعني التنازل عن مطلب إعادة هيكلة الجيش وبناء جيش وطني والقفز إلى الدستور يعني التفافاً على المرحلة الانتقالية بأكملها، سواء فيما يخص هيئة الحكم الانتقالي أو الإعلان الدستوري أو فيما يخص دور الأسد وزمرته المجرمة”.

وأضاف “هناك ملاحظة أخرى تتعلق بتشكيل لجنة لإقرار أو إلغاء القرارات والقوانين التي أصدرها نظام العصابة الفاقد والمغتصب للشرعية بما يشير إلى موافقة ضمنية على شرعية النظام ولو بشكل جزئي”.