مصرف الاستثمار الأوروبي يساهم في مشاريع إدارة الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أقر سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد اتفاقاً مع البرلمان الأوروبي يجيز استخدام أموال مصرف الاستثمار الأوروبي لتمويل مشاريع خارج الاتحاد تتمحور حول إدارة مسألة الهجرة.

وبموجب هذا الاتفاق، الذي أُعلن في بروكسل اليوم الجمعة، يصبح بمقدور مصرف الاستثمار الأوروبي، الذارع المالي للاتحاد، أن يزيد إقراضه للمشاريع التي تعالج قضايا الهجرة.

ولتحقيق هذا الغرض، قرر المصرف تخصيص مبلغ يصل إلى 3,7 مليار يورو لتمويل مشاريع تتعامل مع الاحتياجات الطويلة الأمد للاجئين والمهاجرين وللمجتمعات المضيفة لهم.

كما سيتم تمويل مشاريع تنموية في البلدان المجاورة للاتحاد في إطار الاستراتيجية الأوروبية لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة.

وتعليقاً على هذا القرار، أكد توماس تونيست، وزير المالية الأستوني، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد، على أهمية مساهمة مصرف الاستثمار الأوروبي في خطة الاستثمار الخارجي للاتحاد، فـ”نريد مساعدة البلدان المستفيدة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة”، حسب كلامه.

ويعمل الاتحاد الأوروبي على منح أموال وقروض ميسرة للدول التي تستضيف مهاجرين و لاجئين، كما أنه يساعد ما يُسمى بدول المنشأ على تحقيق التنمية وتحسين شروط الحياة، سعياً لردع الشباب عن محاولة التوجه نحو أوروبا.