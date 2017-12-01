ألفانو يدعو “جميع الفاعلين” الليبيين الإسهام فى عملية الحوار وتحقيق الاستقرار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- ناشد وزير الخارجية الايطالي أنجيلينو ألفانو “جميع الفاعلين المحليين” في ليبيا بـ”الإسهام فى عملية الحوار وتحقيق الاستقرار فى البلاد”، معلنا التنديد بـ”كل اشكال العنف”.

وجدد ألفانو، خلال لقاء ثنائي مع نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق، على هامش أعمال منتدى (حوارات المتوسط)، “تأييد ايطاليا لخطة عمل مبعوث الامم المتحدة، غسان سلامة” لتجاوز الأزمة الليبية، حسبما نقلت عنه مذكرة للخارجية الإيطالية

وأكد الوزير الفانو “التزام إيطاليا بمكافحة الاتجار غير المشروع بالبشر”، منوها بنتائج قمة الاتحاد الأوروبي-الأفريقي الأخيرة في ابيدجان عاصمة ساحل العاج، التي “حققت خطوة هامة لإدارة حالة الطوارئ الخاصة بالهجرة في ليبيا، حيث تم الحصول على تعاون البلدان الأفريقية لإعادة المهاجرين، ممن لا يحق لهم طلب اللجوء، إلى أوطانهم”.

وأضاف “إيطاليا حفزت في ساحل العاج للتوصل لكل شكل من أشكال التعاون بين الاتحاين الأوروبي والافريقي أفريقيا، ويعتبر قرار إنشاء فرقة عمل مشتركة لحماية المهاجرين الأكثر ضعفا دليلا على الإرادة للعمل معا، وأيضا بفضل تعاون ليبيا”.

كما شدد رئيس الدبلوماسية الإيطالية على “أهمية تنشيط الشراكة الاقتصادية الثنائية، وأشار إلى المبادرات التي أطلقتها إيطاليا في مجال بناء القدرات والتنمية، بما في ذلك لمصلحة البلديات، والتعاون في مجال البنى التحتية، ولا سيما إعادة إعمار مطار طرابلس الدولي”.