جينتيلوني يختتم السبت أعمال منتدى حوارات المتوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- يختتم رئيس الوزراء الايطالي باولو جينتيلوني يوم غد السبت النسخة الثالثة لمنتدى (حوارات المتوسط)، الذي بدأت أعماله أمس الخميس

وسوف تبدأ أشغال اليوم الختامي للمنتدى صباح السبت بجلسة مخصصة حول سياسية الإدارة الأمريكية والشرق الأوسط، يخاطبها وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، توماس شانون.

تعقبها أخرى بعنوان “نحو الرخاء في البحر الأبيض المتوسط”، يخاطبها وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندي مبشر جاويد أكبر، وهو ناشر ومؤلف للعديد من الكتب، بما في ذلك (اخوة الدم)، الذي قدمه في عام 2008 بمقر مجموعة أدنكرونوس الاعلامية في روما.

ويعقب ذلك جلستان، الأولى عن دولة قطر مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، والثانية حوار مع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، الوزير اللبناني السابق، غسان سلامه.

ويخاطب المنتدى كل من رئيس الوزراء جينتيلوني، ووزير وزير الخارجية أنجيلينو ألفانو في كلمة ختامية، بحضور الرئيس الفخري (رئيس الجمهورية السابق) جورجيو نابوليتانو.