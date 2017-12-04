توسك إلى الأراضي الفلسطينية وإسرائيل هذا الأسبوع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – يقوم رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك، يوم الأربعاء، السادس من الشهر الجاري، بزيارة قصيرة للشرق الأوسط تشمل كل من أراضي السلطة الفلسطينية وإسرائيل.

ويجري توسك، كما أعلن مكتبه، مباحثات في رام الله مع من رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، أما في القدس فيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

ولم يعلن مكتب توسك عن لقاءات أخرى للمسؤول الأوروبي لدى الجانبين.

وتأتي الزيارة في الوقت الذي تواجه فيه عملية السلام في الشرق الأوسط منعطفاً خطيراً، خاصة في ظل اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن نيته الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل، وعزمه نقل مقر سفارة بلاده إلى هذه المدينة.

ويترقب الاتحاد الأوروبي، كما مختلف الأطراف الدولية، بحذر ما سيعلن عنه ترامب خلال الأيام القليلة القادمة.

وأشارت مصادر أوروبية مطلعة الى أن توسك سيشدد على الموقف الأوروبي من الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، المتمثل في “حل الدولتين بوصفه الطريق الوحيد لإحلال السلام في الشرق الأوسط”، حسب كلامها.

وأوضحت المصادر نفسها أن توسك سيعبر عن تصميم الاتحاد الاستمرار في مرافقة الطرفين نحو تحقيق السلام وانهاء الصراع.

كما تأتي زيارة توسك لإسرائيل والأراضي الفلسطينية قبل زيارة من المنتظر أن يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو إلى بروكسل في الحادي عشر من الشهر لحضور جانب من اجتماعات وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد.

وكانت مصادر إسرائيلية قد نقلت عن نتيناهو قوله أنه يريد أن يقول للأوروبيين أن عليهم أن يختاروا بوضوح ما إذا كانوا يريدون الوقوف إلى جانب الإسرائيليين أم الفلسطينيين.