رئيسة الوزراء البريطانية في بروكسل وأسبوع حاسم لبريكست

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – تلتقي رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، في بروكسل اليوم، في محاولة لإحداث تقدم في مفاوضات خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وينتظر الأوروبيون من ماي اليوم التقدم باقتراحات وتوضيحات تتعلق بشكل خاص برؤية بلادها لمسألة ترتيب الحدود بين إيرلندا وإيرلندا الشمالية، هذا بالإضافة لمزيد من التفاصيل بشأن التسوية المالية وحقوق المواطنين.

وتريد بروكسل من لندن حلولاً مبتكرة حول إيرلندا وإيرلندا الشمالية، إذ يرفض الأوروبيون بشكل قاطع أي حدود مادية بين الطرفين، كما لا يرغبون في أن يؤدي خروج بريطانيا إلى نسف اتفاق “الجمعة العظيمة” الذي أرسى قواعد السلام بين طرفي جزيرة ايرلندا.

ويعتبر الأوروبيون أن تسوية هذه القضايا الثلاث شرط لا بد منه من أجل الشروع بمفاوضات حول المرحلة الانتقالية و الشراكة المستقبلية بين الاتحاد وبريطانيا بعد أن تصبح الأخيرة دولة مجاورة.

هذا وتدخل مفاوضات بريكست مرحلة حاسمة هذا الأسبوع، إذ من المنتظر أن تقرر المفوضية في نهايته فيما إذا كان التقدم كافياً لرفع توصية بهذا الشأن لزعماء الدول الأوروبية الـ27 الذين سيعقدون قمتهم الدورية في بروكسل في 14 و15 الشهر الجاري.

وكان الطرف الأوروبي قد شدد الضغط على ماي منذ الأسبوع الماضي، خاصة بشأن إيرلندا، فقد أكد رئيس الاتحاد دونالد توسك، أن التقدم يمر عبر دبلن، وقال “إذا كان المقترح البريطاني غير مقبول في إيرلندا، فهو سيكون كذلك بالنسبة لنا”، حسب تعبيره.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعطى لرئيسة الوزراء البريطانية مهلة تنتهي اليوم لتقديم اقتراح يتمتع بالصدقية بشأن إيرلندا.

وبالرغم من وردود أنباء عن حدوث تقدم بشأن التسوية المالية وحقوق المواطنين، إلا أن بعض المصادر الأوروبية قد أكدت أن الوقت لا زال مبكراً للتفاؤل.

وكان كبير المفاوضين الأوروبيين ميشيل بارنييه، قد نفى توصل بروكسل ولندن إلى اتفاق حول مبلغ يتراوح ما بين 45 و55 مليار يورو لتسوية الطلاق، بينما أكد مفوض شؤون الزراعة أن الرقم يقترب من التطلعات الأوروبية.

وأشارت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، إلى أن نتائج الجولات السابقة لا تزال دون المستوى المطلوب، و”سيكون التقدم نحو مفاوضات العلاقة المستقبلية قراراً سياسياً بامتياز”، حسب كلامها.