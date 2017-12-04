القضاء البلجيكي يقرر مصير بوجديمون في 14 الشهر الجاري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قررت هيئة قضائية بلجيكية اليوم الأثنين تأجيل النظر في تنفيذ مذكرة التوقيف الإسبانية الصادرة بحق رئيس إقليم كاتالونيا المقال كارلوس بوجديمون، والمتواجد حالياً في بروكسل، إلى يوم 14 الشهر الجاري.

وكانت السلطات الإسبانية قد أصدرت بحق بوجديمون مذكرة توقيف أوروبية على خلفية إعلانه انفصال الإقليم من جانب واحد في نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، الأمر الذي تراه مدريد مخالفاً للقانون.

وتتهم السلطات الإسبانية بوجديمون، وأعضاء حكومته وبعضهم لا زال سجيناً في اسبانيا، بالتحريض والتمرد على السلطة وكذلك سوء استخدام المال العام.

وقد مثل بوجديمون، وعدد من وزراءه المشمولين بمذكرة التوقيف أيضاً، أمام الهيئة القضائية اليوم، التي استمعت إلى مرافعة النيابة العامة قبل أن ترجأ قرارها النهائي ليوم 14 الشهر الجاري.

ويحق للسلطات البلجيكية تنفيذ أو عدم تنفيذ مذكرة التوقيف بناء على مقتضيات تتعلق بقانون البلاد، حيث أن “بعض الاتهامات المنسوبة للسيد بوجديمون غير موجودة في القانون البلجيكي وبالتالي لا يمكن تنفيذ مذكرة التوقيف”، حسب أحد محامي المسؤول الكاتالوني المقال.

ويقول محامو الدفاع أنهم سيركزون على أن جريمة التحريض المنسوبة لبوجديمون لا يُعاقب عليها القانون البلجيكي وكذلك الحال بالنسبة للتمرد على السلطة، “كما أننا نخشى في حال ترحيله أن يتم انتهاك حقوقه الأساسية وأن تكون محاكمته في مدريد سياسية الطابع”، حسب كلامهم.

وكما لا ينص النظام المعتمد أوروبياً منذ 2002 لإصدار مذكرات التوقيف على ملاحقة أشخاص بتهم التمرد على السلطة أو التحريض، ما يعزز القناعة بعدم إمكانية تنفيذ المذكرة.

هذا ويتواجد بوجديمون في بروكسل منذ رفض السلطات الإسبانية لإعلان انفصال إقليم كاتالونيا من جانب واحد، وكان يأمل بالحصول على دعم أوروبي.

هذا ويقود بوجديمون حملة انتخابية من بلجيكا للمشاركة في الاقتراع المقرر في كاتالونيا في 21 الشهر الجاري.