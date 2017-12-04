مسؤول أمني مصري كبير يصل إلى غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله-غزة- وصل إلى قطاع غزة، اليوم الإثنين، مسؤول أمني مصري كبير لمتابعة تنفيذ إتفاق المصالحة الفلسطينية على الأرض.

وعلى رأس وفد أمني، وصل مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات العامة المصرية، اللواء سامح نبيل إلى القطاع عبر معبر بيت حانون (ايريز) .

ويتواجد في قطاع غزة منذ أيام القنصل المصري لدى فلسطين، خالد سامي، والعميد في المخابرات المصرية، همام أبو زيد.

وجاء وصول المسؤول المصري بعد محادثات استمرت يومين في القاهرة بين وفد (فتح) برئاسة عضو اللجنة المركزية، عزام الأحمد ووفد (حماس) برئاسة زعيم الحركة في غزة، يحيى السنوار.

وكان عضو المكتب السياسي لحركة (حماس) رئيس مكتب العلاقات الوطن، حسام بدران قال في وقت سابق إنه “في لقاء القاهرة تم نقاش مختلف القضايا المتعلقة بالمصالحة وسوف تستكمل اللقاءات لاحقا من أجل تطبيق الاتفاقيات التي تم توقيعها من قبل”.

واضاف في تصريح ارسل نسخة منه لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “في الوقت الذي تؤكد فيه حركة حماس على موقفها الايجابي من المصالحة، فإننا نؤكد على وجوب قيام الحكومة بواجباتها كاملة تجاه شعبنا في غزة والضفة على حد سواء”.

وكانت العلاقات بين (فتح) و(حماس) شهدت في الأيام الأخيرة توترا على خلفية خلافات في الموقف بشأن سبل تنفيذ اتفاق المصالحة.