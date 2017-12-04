روما ترحب بإعلان فوز شركة إيطالية ضمن كونسورتيوم لتوسعة مصفاة النفط بالبحرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعربت السلطات في روما عن رضاها على ترسية عقد لشركة نفط البحرين-بابكو الحكومية، على كونسورتيوم، تقوده شركة (تكنيب- إيطاليا)، تبلغ قيمته حوالي 3.5 مليار يورو.

وفي هذا الصدد، أشار وزير الخارجية أنجيلينو ألفانو إلى أن ذلك يمثل “معلما هاما يؤكد تميز الصناعة الإيطالية في قطاع النفط”، حسبما جاء في بيان

وقال “إن هذه الحصيلة الفريدة، التي تعكس حالة العلاقات الثنائية الممتازة مع البحرين، ستعزز من وجود المنظومة الصناعية الإيطالية في منطقة الخليج، وسترفع من ثقل شركاتنا في مجالات الهندسة والتشييد وستكون لها إنعكاسات هامة في إيطاليا من حيث توريد السلع والخدمات”. وأردف ألفانو “هذا النجاح هو بلا شك نتيجة للتأهيل العالي لشركاتنا، ولكن أيضا بفضل الدعم الحاسم من جانب وزارة الخارجية”.

ويتمثل العقد في برنامج تطوير هندسي لتحديث وتوسيع المصفاة الوحيدة في البحرين، كي تصبح من “أحدث المصافي في العالم، مع أفضل معايير الكفاءة الطاقوية واحترام البيئة”.