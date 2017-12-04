ليبيا: السويحلي يبحث مع الطويل مستجدات “توحيد المؤسسة العسكرية”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس- إلتقى رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، عبدالرحمن السويحلي اليوم الإثنين رئيس الأركان العامة للجيش الليبي المُكلف من حكومة الوفاق الوطني، اللواء ركن عبدالرحمن الطويل، حيث جرى بحث “تطورات الأوضاع العسكرية والأمنية في البلاد، ومستجدات ملف توحيد المؤسسة العسكرية بشكل كامل”.

ووفق بيان للأعلى للدولة، فإن “رئيس الأركان العامة أطلع الرئيس على أهم التحديات والعراقيل التي تواجه تفعيل وإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية للقيام بواجباتها في حماية الوطن والمواطن تحت إمرة السلطة المدنية العليا للبلاد”، خلال اللقاء الذي تمّ بحضور مدير مكتب رئيس المجلس الأعلى للدولة للشؤون الأمنية والعسكرية، العقيد عبدالباسط تيكة، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وذكر البيان أن السويحلي “تعهد بتسخير كل الجهود والإمكانيات لدعم تفعيل المؤسسة العسكرية وفقًا للضوابط والمعايير المهنية”.

كما ناقش اللقاء “ملف الترتيبات الأمنية الواردة في الإتفاق السياسي ومراحل تنفيذها”، حيث أكد رئيس الأعلى للدولة على “ضرورة استكمال تنفيذ التدابير الأمنية وفقًا لما نص عليه الإتفاق السياسي دون استثناء أو انتقائية، لترسيخ الإستقرار الأمني في العاصمة طرابلس وكافة المدن الليبية”.