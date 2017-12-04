الجامعة العربية تدعو لقاعدة بيانات خاصة بـ”المقاتلين الأجانب”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة- دعا الأمين العام لمجلس الدول العربية، احمد ابو الغيط “مجلس وزراء الداخلية العرب إلى النظر في إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمُقاتلين الإرهابيين الأجانب، وبحيث يجري تداول هذه البيانات بصورة شفافة بين الدول العربية”.

واوضح خلال اجتماع للمندوبين الدائمين لدى الجامعة، بناء على طلب مصر لمناقشة الاعتداء الارهابي على مسجد الروضة بشمال سيناء الذي خلف اكثر من 300 قتيلا، ان الغرض من قاعدة البيانات يكمن في “تضييق الخناق على الجماعات الإرهابية، وتجفيف منابع تمويلها، والحد من حريتها في العمل والحركة عبر الحدود، وحرمانها من أية ملاذات آمنة”، حسبما جاء في بيان

كما دعا الامين العام “مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب لمواصلة عملهما الهام بهدف تفعيل الآلية التنفيذية للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الموقعة عام 1998 “، وكذلك الى “تعزيز الجهود القائمة بالفعل من أجل إنشاء شبكة التعاون القضائي العربية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة”.

وعبر ابو الغيط عن “التضامن مع مصر”، وقال في كلمته ان “تنظيمات الإرهاب، وكما صار واضحاً للجميع، تعمل بشكل متضافر فيما بينها عبر المنطقة العربية، والأقاليم المجاورة لنا، ولا يُمكن التصدي لمخططاتها سوى باستجابة جماعية، وعمل مُنسق متواصل على المستوى العربي”. وأضاف إن “المنظومة العربية في مُجابهة الإرهاب واجتثاثه تحتاج إلى دعمٍ وتحديث وتمكين، لتصير أكثر قدرة على التعامل مع التهديدات الإرهابية في صورها المختلفة والمستجدة”.