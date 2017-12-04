أنباء عن تفاهم أوروبي – بريطاني حول حدود إيرلندا بعد بريكست

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أفادت بعض المصادر الأوروبية بأن بروكسل ولندن توصلتا إلى تفاهم حول الحدود بين إيرلندا والشمالية وجمهورية ايرلندا، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وسيؤدي هذا التفاهم، الذي لم يتم تأكيده من الطرف الأوروبي بعد، إلى إزالة أهم عقبة من العقبات التي تحول دون تقدم الوفدين المفاوضين نحو مرحلة جديدة لمناقشة مستقبل العلاقة بين بروكسل ولندن بعد أن تصبح الأخيرة خارج الاتحاد.

واستندت المصادر على وثيقة تم تسريبها تتعهد فيها بريطانيا بالإبقاء على قواعد السوق الأوروبية والاتحاد الجمركي في ايرلندا الشمالية للحيلولة دون وجود أي حدود فعلية بين طرفي إيرلندا.

وكانت جمهورية إيرلندا قد عبرت عن رفضها التام لأي حدود فعلية مع إيرلندا الشمالية، وهو الأمر الذي تبنته باقي الدول الأعضاء وكذلك مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وكان رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك، قد أشار عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إلى تفاؤله بشأن اقتراب الطرفين من تحقيق الاتفاق.

وتأتي هذه الأنباء في وقت التقت فيه رئيسة الوزراء البريطانية، تريزا ماي، رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، في بروكسل اليوم.

كما أنها تستعد للقاء توسك في وقت لاحق من اليوم أيضاً.