وزير الداخلية الإيطالي: لا شيء أكثر تقلبا من النتائج المحرزة في إفريقيا بشأن المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- دعا وزير الداخلية في الحكومة الإيطالية، ماركو مينّيتي إلى “إلتزام طويل الأمد ببناء مستقبل لشرعية وإندماج للمهاجرين، لأن لا شيء أكثر تقلبا من النتائج التي تم الحصول عليها في شمال أفريقيا وليبيا وفي أفريقيا بشكل عام”.

وأضاف الوزير الايطالي، خلال ندوة في بروكسل حول المهاجرين بمقر البرلمان الأوروبي إنعقدت الاثنين، “هناك حاجة إلى شغف لرؤية عامة تضع على الأرض تدريجيا نتائج واضحة. يجب علينا إعادة بناء علاقة الثقة ليس فقط مع الحكومات الأفريقية”. إلا أنه أردف “لكن أكثر وأهم من ذلك

هو بناء الثقة مع المواطنين الأفارقة. وهذا التحدي الأصعب، ولهذا السبب لا ينبغي أن نخطئ حتى خطوة واحدة”.

جدير بالذكر أن اتفاقا أُعلن في ختام القمة الأفريقية – الأوروبية الخامسة في أبيدجان يتمحور حول مخطط سينفَّذ في وقت لاحق، يهدف إلى إخلاء المهاجرين الذين “يتعرَّضون لخطر الانتهاكات وسوء المعاملة” في ليبيا إلى دول أفريقية أخرى. وتزامن ذلك مع إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن موافقة السلطات الليبية على تحديد مراكز إيواء شهدت “أعمالاً همجية” وعلى تأمين وصول المنظمات الأممية المعنية إلى تلك المراكز.

وكانت تقارير إعلامية تحدثت مؤخرًا عن توثيق عمليات بيع مهاجرين أفارقة كعبيد في ليبيا محدثة صدى واستنكارات واسعة في الساحة الدولية.