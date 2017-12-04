فتح تستنفر قواعدها بالضفة الغربية تحسيا لقرار الرئيس الأمريكي بشأن القدس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- أعلنت حركة (فتح) في الضفة الغربية “حالة الإستنفار” في صفوف قواعدها، تحسيا لقرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن فيه الإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقالت الحركة في بيان، تلقته وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، “أمام ما تتعرض له قضيتنا الوطنية من استهداف وهجوم غير مسبوق عبر حكومة الارهاب في تل ابيب تارة وفي واشنطن تارة أخرى، فإن جماهير شعبنا الفلسطيني مطالبة اليوم وقبل الغد تحملّ مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية والوطنية لمواجهة هذا العدوان ليس على الفلسطينين فحسب وانما على المسلمين والمسيحيين في العالم أجمع”.

واضافت “في حال تضمن خطاب الرئيس ترمب يوم الاربعاء القادم قراراً لنقل السفارة الامريكية الى القدس أو الاعتراف بها عاصمة لاسرائيل، فإن هذا الاجراء يدمر عملية السلام وحل الدولتين”.

وقال مخاطبة قاعدتها في الضفة “إن حركتكم الرائدة (فتح) وهي تعلن استنفار قواعدها التنظيمية لتلتحم مع جماهير شعبنا الفلسطيني بكل مكوناته، فإننا ندعوكم لمتابعة البرنامج النضالي الذي سيصدر تباعاً عن الحركة اذا ما تم اخذ أي خطوات تضر بقضيتنا”.