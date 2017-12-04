رئيس الوزراء الايطالي: عام 2017 نهاية داعش العسكرية ولكن المخاطر تبقى

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال رئيس الوزراء الايطالي، باولو جينتيلوني إن المجتمع الدولي تمكن إلى “حد كبير من تقليل التهديد الارهابي”، في إشارة إلى فقدان تنظيم الدولة (داعش) لأراضيه التي احتلها في سورية والعراق

واضاف جينتيلوني، في خطاب بالعاصمة روما لمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لإصلاح جهاز المخابرات الوطني وبدء العام الدراسي لكلية خدمات المعلومات والأمن، “العام الذي ينطوي هو عام هزيمة داعش العسكرية”.

واشار إلى أنه “عندما برزت قدرات تنظيم داعش في عام 2014، بدت فظيعة ومدمرة. إلا أن ذلك التهديد إنهزم على المستوى العسكرى، ولكن تخفيف التهديد، وانتشار مداه يمثل مخاطر مختلفة ينبغي عدم التقليل من شأنها”.