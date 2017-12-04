يونكر وماي: نأمل التوصل لإتفاق كامل قبل القمة الأوروبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر كل من رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، ورئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، عن أملهما التوصل إلى إتفاق كامل حول مختلف قضايا خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست)، قبل حلول موعد القمة الأوربية القادمة في 14 و15 الشهر الجاري.

جاء ذلك في تصريحات صحفية مقتضبة أدلها بها يونكر وماي بعد لقاءهما اليوم في بروكسل، واصفين بـ”الصريحة والمثمرة” المفاوضات التي تمت اليوم.

واتفق يونكر وماي على اللقاء ثانية في وقت لاحق هذا الأسبوع من أجل حل المشاكل المتبقية، حيث “لدينا وجهات نظر متقاربة لبعض القضايا ولكن لم نتوصل إلى اتفاق كامل اليوم”، حسب كلامهما.

وعبر يونكر عن ثقته بإمكانية التوصل إلى تحقيق التقدم المرجو قبل القمة بفضل الإرادة التي يتمتع بها المفاوضون الأوروبيون والبريطانيون، وقال “هذا ليس فشل، بل بداية الميل الأخير”، حسب تعبيره.

وكانت مصادر متعددة أكدت أن الطرفين الأوروبي والبريطاني قد توصلا إلى تفاهم حول مسألة الحدود بين إيرلندا وإيرلندا الشمالية، فيما لم ينته العمل نهائياً على ملفات مثل حقوق المواطنين والتسوية المالية رغم التقدم الحاصل في هذا المجال.

ويريد الاتحاد الأوروبي التوصل إلى اتفاق كامل مع بريطانيا حول المواضيع الثلاثة، أي حقوق المواطنين والتسوية المالية وايرلندا، لخلق مناخ يؤدي إلى الشروع بمفاوضات الشراكة المستقبلية بين الدول الـ27 وبريطانيا بعد أن تصبح الأخيرة دولة مجاورة بحلول منتصف ليل 29 آذار/مارس 2019.

هذا ويسابق الفريقان التفاوضيان الزمن من أجل انجاز الاتفاق قبل اجتماع القمة، إذ أنهم المخولون إعطاء الضوء الأخضر للمرور للمرحلة الثانية من التفاوض حول مستقبل العلاقة الأوروبية – البريطانية.