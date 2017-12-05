موغيريني تلتقي تيلرسون وتشدد على الدفع باتجاه حل الدولتين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، على تصميم الاتحاد الأوروبي العمل من أجل حث الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني على العودة للمفاوضات من أجل تحقيق حل الدولتين.

جاء هذا الموقف في تصريح صحفي مقتضب أدلت به المسؤولة الأوروبية عقب لقاءها بوزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، المتواجد اليوم في بروكسل.

وأوضحت موغيريني أن الاتحاد الأوروبي سيستمر في التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، خاصة في إطار اللجنة الرباعية الدولية للتوصل إلى تسوية النزاع في الشرق الأوسط.

وشددت على ضرورة تفادي أي إجراء يقوض الجهود الدولية لصالح السلام، وقالت “سنستمر في العمل مع كل رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الفلسطيني”.

هذا ومن المقرر أن تستقبل المسؤولة الأوروبية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإثنين المقبل على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد، بينما ستلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس بداية العام القادم.

وفي سياق آخر، تحدثت موغيريني عن عمق وأهمية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، واصفة بـ” المثمرة والناجحة” محادثاتها مع تيلرسون اليوم.

وتطرقت المباحثات الأوروبية – الأمريكية إلى مواضيع متعددة منها كوريا الشمالية والوضع السوري و إيران، حيث عبر الطرفان عن دعمها لاستئناف المفاوضات بين الأطراف السورية برعاية الأمم المتحدة، مشددين على ضرورة تحقيق السلام بما يتوافق مع القرار 2254.

أما في الشأن الإيراني، فقد أشار كل من تيلرسون وموغيريني إلى ضرورة الاستمرار في تنفيذ الاتفاق النووي الموقع بين مجموعة 5+1 وطهران عام 2015، و”لكننا سنستمر في الحديث عن الأمور المقلقة الأخرى خارج إطار هذا الاتفاق”، وفق كلام المسؤولة الأوروبية.

وتعني موغيريني أن الاتحاد رغم تصميمه على رفض نسف الاتفاق النووي من جانب أي طرف، فإنه يشاطر باقي أطراف المجتمع الدولي القلق تجاه مسألة الصواريخ البالستية والتدخل الإيراني في ملفات المنطقة.