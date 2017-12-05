وزير الخارجية الأمريكي: إيران تستمر بزعزعة الاستقرار بالمنطقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، عن قناعة بلاده بأن إيران تستمر في زعزعة الاستقرار في المنطقة.

وكان تيلرسون يتحدث اليوم بعد لقاءه بالممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، في بروكسل على هامش اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد.

وأشار الوزير الأمريكي إلى أن بلاده تتوافق مع الاتحاد الأوروبي على ضرورة الاستمرار في تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني، رغم شعورها بالقلق من تصرفات طهران وتدخلها في ملفات المنطقة من قبيل دعمها للحوثيين في اليمن ولحزب الله في لبنان وتدخلها في سورية.

وتتقاسم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسب تيلرسون، الشعور بالقلق تجاه تصرفات طهران وأنشطتها العسكرية، وقال “نحن نرفض هذه الأمور وسنستمر في إثارتها وعدم اهمالها”، وفق تعبيره.

وتطرق الحوار الأمريكي – الأوروبي إلى الأنشطة النووية الكورية الشمالية، حيث عبر تيلرسون عن ارتياح بلاده للموقف الأوروبي الحاسم تجاه بيونغ يانغ. ومضى المسؤول الأمريكي قائلاً: “يجب نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، وإلا فإن هناك إجراءات ستُتخذ”.

وأعرب الوزير الأمريكي عن ارتياح بلاده لمستوى التعاون والتشاور القائم مع الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، مشيراً إلى تطابق وجهات النظر بشأن العديد من القضايا خاصة فيما يتعلق بالحل في سورية.

هذا وتنظر الولايات المتحدة بارتياح إلى التعاون القائم بين الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

ويشارك المسؤول الأمريكي اليوم وغداً في اجتماعات وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في بروكسل.