مدير إيني الايطالية: الحديث عن الانتخابات في ليبيا خطوة إلى الأمام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل-رأى المدير التنفيذي لمجموعة إيني الإيطالية للطاقة، كلاوديو ديسكالزي أن مجرد الحديث في ليبيا عن الانتخابات يعتبر “خطوة إلى الأمام”.

وقال ديسكالزي، على هامش ندوة في بروكسل عن العلاقات بين الاتحاد الاوروبي وافريقيا، إنه “يتعين مساعدة الليبيين للحوار” فيما بينهم. وزاد “أعتقد أنه في هذه الفترة الماضية تمّ تحقيق خطوة إلى الأمام، لم يكن هناك حديث عن انتخابات محتملة، وبينما أن الطريق الآن ربما لا يزال طويلا، ولكن سماع الحديث عن الانتخابات هو علامة إيجابية للغاية”.

واعتبر المدير التنفيذي لعملاق الطاقة الإيطالي، أن “هذا يعني أن هناك حوارا بين المكونات المختلفة في ليبيا، ليست فقط بين الشرق والغرب، بل الجنوب والشمال” أيضا.

واضاف مدير المجموعة، التي تعتبر أكبر منتج أجنبي للمحروقات في ليبيا، “كما تقول الأمم المتحدة وأيضا الحكومة الايطالية، ينبغي أن تكون ليبيا واحدة. المسألة ليست تقسيم البلاد، لأن أولئك الذين يجب أن يساعدوا ليبيا يجب أن يساعدوها على بلوغ التنمية وفي فرص العمل، في البنية التحتية”. وقال “يتعين مساعدة الليبيين، وليس تقسيمهم. وأعتقد أن هذا هو المسار الصحيح”.