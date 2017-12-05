مدير إيني الايطالية: في ليبيا اخترنا النمو العضوي ولا قلق من المنافسة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلن المدير التنفيذي لمجموعة (إيني) الايطالية للطاقة، كلاوديو ديسكالزي، أن المجموعة لا تشعر بالقلق إزاء أنشطة نظيرتها الفرنسية (توتال) في ليبيا، منوها بأن (إيني) استقر خيارها هناك على “النمو العضوي”، أي زيادة الإنتاج بدلا من عمليات الاندماج والاستحواذ.

وقال ديسكالزي، في إجابة على سؤال بهذا الصدد على هامش ندوة في بروكسل عن العلاقات بين الاتحاد الاوروبي وافريقيا، “المنافسة دائما موجودة، لقد ولدنا كالاقزام أمام عمالقة، وتمكنا من التغلب على المنافسة (… ) المنافسة في جميع أنحاء العالم ولا تشكل مصدرا للقلق بشكل خاص في ليبيا”.

واضاف مدير المجموعة، المنتج الأجنبي الأول للمحروقات في البلد بشمال افريقيا، موضحا “اخترنا في ليبيا مسار النمو العضوي (organic growth) ، وهو ما يعني الاستكشاف، والبعض الآخر اختار عمليات الاستحواذ: فهي مسارات مختلفة تماما. وباختيارنا لمسار النمو العضوي لم نجد سوى عدد قليل من المنافسين في السنوات 7-8 الماضية”.