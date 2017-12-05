الاتحاد الأوروبي يتبنى لائحة بـ17دولة كملاذات مالية بينها دول عربية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – تبنى وزراء مالية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لائحة تضم 17 بلداً في مختلف أنحاء العالم يعتبرها “ملاذات مالية”.

وفي هذا الإطار، أشار وزير المالية الفرنسي برينو لومير، إلى أن أوروبا ترى أن “على هذه الدول أن تتخذ ما يكفي من الإجراءات لمعالجة ظاهرة التهرب الضريبي”.

والهدف المعلن لدول الاتحاد الأوروبي هو دفع هذه الدول لتحديث أنظمتها المالية والضريبية من أجل محاربة ظاهرة تهريب وغسيل الأموال، ما يساهم برأي بروكسل، بتمويل الأنشطة الإجرامية والإرهابية.

ولا تتضمن هذه اللائحة أي دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد، بينما نجد فيها دولاً عربية مثل وتونس، الإمارات العربية المتحدة والبحرين.

وبالإضافة إلى تبني وزراء مالية الدول الأعضاء في الاتحاد لهذه اللائحة السوداء، خلال اجتماعهم اليوم في بروكسل، فقد أعدوا ما سموه بـ”لائحة رمادية” تتضمن 47 بلداً يعتقدون أنها قطعت على نفسها التزامات لمحاربة التهرب الضريبي.

وأعلن الوزراء أنهم سيعمدون إلى مراجعة وتعديل هذه اللوائح باستمرار حسب الترتيبات والإجراءات التي ستتخذها الدول المدرجة فيها.

وكان برلمانيون أوروبيون قد عبروا عن امتعاضهم لعدم تضمن اللائحة لأسماء دول أوروبية يعتبرونها ملاذات مالية مثل مالطا، هولندا ولوكسمبورغ.