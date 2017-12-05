بلجيكا تأمل تمكُّن أوروبا جمع السعودية وإيران على طاولة حوار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر وزير الخارجية البلجيكي ديديه ريندرز، عن امله في أن يتمكن الاتحاد الاوروبي من جمع المملكة العربية السعودية وإيران على طاولة حوار يوماً ما.

وكان ريندرز يجب على أسئلة تتعلق بالوضع في اليمن، على خلفية مشاركته اليوم في الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد في بروكسل بحضور نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون.

وأوضح أن الوضع في اليمن هو عبارة عن “مواجهة بين خصمين إقليميين، يتعين العمل على حثهما على الحوار، قد نتوصل إلى ذلك مستقبلاً كما فعلنا مع أطراف أخرى في السابق”، وفق قوله.

وبدوره ورداً على سؤال مشابه، أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، أن الوضع اليمني مثير للقلق للجميع، رغم عدم انخراط الحلف فيه. وأشار يانس ستولتبنرغ، في تصريحات قبل بدء اجتماعات مجلس وزراء (ناتو) اليوم وغداً في بروكسل، إلى أن الحلف يدعم أي جهد دولي يؤدي للتوصل إلى حل سياسي تفاوضي للأزمة في هذا البلد.