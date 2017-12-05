ترامب يهاتف عباس لإبلاغه نية نقل السفارة الأميركية للقدس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتصالاً هاتفيا الثلاثاء من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أطلعه خلاله على نيته نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن “الرئيس عباس حذر من خطورة تداعيات مثل هذا القرار على عملية السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم”، حسبما أفادت وكالة الانباء الرسمية الفلسطينية.

وأضاف أبو ردينة “يؤكد الرئيس مجدداً على موقفنا الثابت والراسخ بأن لا دولة فلسطينية دون القدس الشرقية عاصمة لها وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية”.

وتابع الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية معلنا أن “الرئيس عباس سيواصل اتصالاته مع قادة وزعماء العالم من أجل الحيلولة دون اتخاذ مثل هذه الخطوة المرفوضة وغير المقبولة”.