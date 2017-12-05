ألفانو يشدد على أهمية دور تركيا بشمال الاطلسي قبل إنطلاق وزاري للحلف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- لفت وزير الخارجية الإيطالي، أنجيلينو ألفانو إلى أن “دور تركيا فى حلف شمال الاطلسى (ناتو) بالتأكيد كان دائما هاما جدا، ويجب ان نأخذ فى الاعتبار كل تقييم نقوم به فى العلاقات مع انقرة”

وجاء تصريح رئيس الدبلوماسية الايطالية المتواجد في بروكسل، على هامش الاجتماع بين وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون والممثلة العليا للأمن في الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني، مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي. وأضاف، في إشارة إلى إنطلاق الاجتماع الوزاري للدول الاعضاء في (ناتو) في وقت لاحق الثلاثاء غداة التوتر الاخير بين تركيا والحلف، “سنرى ما سيكون خيط النقاش بعد ظهر اليوم”.

واعتبر ألفانو أن اجتماع وزراء خارجية شمال الأطلسي يأتي في “لحظة هامة جدا، لأنه يصل في ظرف كبير بالنسبة لنا نحن الاوروبيون بعد التقدم تجاه الدفاع الأوروبي المشترك عبر الاتفاقية الموقعة في الاسابيع القليلة الماضية” ، في إشارة إلى توقيع 23 دولة أوروبية منتصف الشهر الماضي على اتفاقية (التعاون العسكري الدائم)، لتوحيد الموارد المالية والعسكرية والمساهمة في مهام الانتشار السريع.

وأضاف ألفانو “هذا يعني إضفاء مزيدا من القوة للتكاملية بين هذه المهمة الاوروبية الجديدة، وهي نظام دفاع اوروبى مشترك، وحلف شمال الاطلسى، الذى لا نرغب فى الابتعاد عنه ونحن نحتل المرتبة الخامسة في قائمة المساهمين فيه”.

وقال “نحن على إدراك مطلق بأن الجهد ينبغي أن يكون عبر دمج متزايد للأنظمة والكفاءات الأوروبية مع أنظمة ناتو، وبالطبع بدء من الداخل الأوروبي”.