الأعلى للدولة في ليبيا يعقد اجتماعًا تشاوريًا لبحث مستجدات الإتفاق السياسي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس- أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أنه عقد اليوم الثلاثاء “اجتماعًا تشاوريًا مُوسعًا” في مقره بالعاصمة طرابلس، بحث خلاله “تطورات العملية السياسية ومستجدات الإتفاق السياسي الليبي ومفاوضات تعديله”.

وجاء في بيان للأعلى للدولة صدر بهذا الصدد، أن المجتمعين رحبوا بـ”تفعيل كافة بنود الإتفاق السياسي الليبي دون انتقائية أو استثناء، وفي مقدمتها المواد المتعلقة بهيكلية وتنظيم مجلس النواب”، كما “أكد المجتمعون حرصهم على التعامل مع مجلس النواب كمؤسسة عبر الآليات القانونية المنصوص عليها في الإتفاق السياسي الليبي ومُلحقاته”.

وجدد الأعضاء الحاضرون-وفق البيان- “دعمهم للعملية السياسية وجهود التوصل إلى صيغة توافقية مع مجلس النواب لتعديل الإتفاق السياسي بناء على التوازن والشراكة الكاملة، داعين جميع الأطراف المحلية والدولية إلى الإلتزام بالإتفاق السياسي الليبي كمرجعية وحيدة لحل الأزمة الراهنة وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2259”.

وكذلك “طالب المجتمعون المفوضية العليا للإنتخابات بالإلتزام بإختصاصاتها وصلاحياتها المنصوص عليها في التشريعات الليبية النافذة والإتفاق السياسي الليبي، وعدم تجاوزها بأي شكل من الأشكال”.