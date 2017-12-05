ألفانو: تيلرسون دعانا لعدم استباق الاحكام قبل الاستماع لخطاب ترامب عن القدس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- قال وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو أن نظيره الامريكي ريكس تيلرسون، طلب من الوزراء الأوروبيين، خلال اجتماع بروكسل، “عدم استباق الاحكام قبل الاستماع الى الاعلان الذي سيصدره الرئيس دونالد ترامب حول القدس”.

وقال ألفانو للصحافيين، في أعقاب اجتماع الوزراء الأوروبيين في بروكسل مع الضيف الامريكي، الذي شمل أيضا الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني، “سيكون إعلانا (خطاب ترامب) مفصلا الى حد ما ولن يقتصر على القدس، بل على مجمل عملية السلام في الشرق الأوسط”

واضاف رئيس الدبلوماسية الايطالية “أكدنا للوزير تيلرسون نا على أن الموقف الأوروبي لا يزال قائما على حل الدولتين وعلى أن وضع مدينة القدس يجب أن يدرج في مفاوضات. تلك المفاوضات التي للأسف مضت في السنوات الأخيرة دون تحقيق نتائج حاسمة، ولكن على أية حال لا يمكن وضعها على مسار آخر”.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد تلقى اتصالاً هاتفيا في وقت سابق الثلاثاء من الرئيس ترامب، أطلعه خلاله على نيته نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن “الرئيس عباس حذر من خطورة تداعيات مثل هذا القرار على عملية السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم”، حسبما أفادت وكالة الانباء الرسمية الفلسطينية.