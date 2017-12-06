المطران عطا الله حنا : الموقف الأمريكي من القدس “عدائي”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قال رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس المطران عطا الله حنا إن “الاعلان الامريكي المرتقب عن القدس عاصمة لاسرائيل لن يغير من واقع مدينتنا المقدسة والتي نعتبرها العاصمة الروحية والوطنية لشعبنا الفلسطيني ، كما اننا لن نفاجىء من هذا الاعلان الذي يأتي تأكيدا على المواقف العدائية للادارات الامريكية المتعاقبة ضد شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة “.

واضاف المطران حنا “منذ سنوات طويلة ونحن نلحظ الانحياز الامريكي الكلي لاسرائيل ، ونحن نعتقد بأن الموقف الامريكي المتعلق بالقدس لن يزيدنا كفلسطينيين الا تشبثا بمدينتنا ودفاعا عنها وعن هويتها وطابعها ومقدساتها واوقافها المستباحة”.

وتابع في تصريح ارسله لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “ان هذا الموقف الامريكي انما يعتبر خطوة عدائية تجاه شعبنا الفلسطيني الذي يناضل من اجل الحرية واستعادة حقوقه السليبة وتحقيق امنياته وتطلعاته الوطنية ، كما ان هذه المواقف الامريكية العدائية لا تساهم في تحقيق العدالة والسلام في منطقتنا ، فالسلام لن يتحقق بتجاهل حقوق الفلسطينيين والعمل على تصفية قضيتهم والنيل من مكانة مدينة القدس”.

وقال “الفلسطينيون متمسكون بالقدس ومهما اشتدت حدة الضغوطات الامريكية على الفلسطينيين فإنهم سيواصلون مسيرتهم الكفاحية النضالية حتى تحقيق كامل تطلعاتهم وامانيهم وثوابتهم الوطنية “، كما أن “القدس هي عاصمة فلسطين والموقف الامريكي العدائي لن يزيدنا الا تمسكا بالقدس ودفاعا عن هويتها ومقدساتها واوقافها المستباحة”.

وأضاف “نناشد المرجعيات الاسلامية في العالم بأن تتحرك من اجل القدس ، كما واوجه ندائي الى قداسة بابا الفاتيكان والى اصحاب القداسة والغبطة والنيافة بطاركة ورؤساء الكنائس الارثوذكسية في العالم وكذلك المرجعيات الروحية المسيحية الارثوذكسية والكاثوليكية والانجيلية ، نناشد مجلس الكنائس العالمي ومجلس كنائس الشرق الاوسط وكافة الهيئات المسيحية في عالمنا بضرورة ان تعلن موقفها الرافض لهذا الموقف الامريكي العدائي الاستفزازي الذي يعتبر تطاولا على الشعب الفلسطيني وعلى القضية الفلسطينية”.