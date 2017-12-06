رئيس الوزراء الفلسطيني: قرار ترامب سيؤجج الصراع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- حذر رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله من أن “إصرار الإدارة الأمريكية على قرارها بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بها كدولة لإسرائيل سيؤجج الصراع وسيؤدي إلى تنامي العنف في المنطقة بأكملها”.

وقال الحمد الله في لقاء في مكتبه الأربعاء مع قناصل وسفراء وممثلي الاتحاد الأوروبي”القدس لا تعني الفلسطينيين فقط وإنما الشعوب والدول العربية والإسلامية التي ترفض هذا القرار”.

وأكد على “رفضه إلى جانب القيادة والحكومة الفلسطينية قرار الإدارة الأمريكية بنقل السفارة إلى القدس، كونه يقضي على عملية السلام وحل الدولتين”.

واطلع الحمد الله ممثلي الاتحاد الأوروبي على محادثة الرئيس محمود عباس بنظيره الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس.

وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني في هذا السياق دول الاتحاد الاوروبي بـ”الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لإنقاذ عملية السلام وحل الدولتين، بالإضافة إلى الضغط نحو إنفاذ قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية المتعلقة بفلسطين وفي القلب منها القدس”.

وجدد “التزام الحكومة وتصميمها وفق توجيهات الرئيس محمود عباس على إنجاز ملف المصالحة الوطنية، واستعرض جهود الحكومة المبذولة في العمل على حل القضايا العالقة خاصة ملفي الموظفين والأمن، بالتعاون مع كافة الأطراف ذات العلاقة”.